Van'da Arandıkları İçin Yakalanan 45 Şüpheliden 13'ü Tutuklandı

Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 45 şüpheli yakalandı, 13'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-17 Ağustos'ta yürütülen çalışmalarda 67 bin 13 kişi ile 70 bin 42 aracın sorgulaması yapıldı.

Ekipler, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 45 şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.???????