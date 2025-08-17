Van'da Arandıkları İçin Yakalanan 45 Şüpheliden 13'ü Tutuklandı

Van'da yapılan jandarma operasyonunda, farklı suçlardan arama kararı bulunan 45 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-17 Ağustos'ta yürütülen çalışmalarda 67 bin 13 kişi ile 70 bin 42 aracın sorgulaması yapıldı.

Ekipler, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 45 şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.???????

Kaynak: AA

