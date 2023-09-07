Van'da aranan suçlu yakalandı

Van'da 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

VAN - Van'da değişiklik suçlardan aranma kaydı olan ve 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; 'Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Basit Yaralama, Gece Vakti Silahla Yol Kesmek Suretiyle Konutta, İşyerinde veya Eklentilerinde Yağma' suçlarından aranma kaydı olan ve 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.