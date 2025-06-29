Van'da Aranan 82 Şüpheli Yakalandı, 24'ü Tutuklandı

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Van'da gerçekleştirilen jandarma operasyonları sonucunda, haklarında arama kararı bulunan 82 şüpheli yakalanmış, bunlardan 24'ü tutuklanmıştır. Operasyon içeriklerinde 74 bin 852 kişi ve 71 bin 354 araç sorgulanmıştır.

Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 82 şüpheli yakalandı, 24'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-29 Haziran'da yürütülen çalışmalarda 74 bin 852 kişi ile 71 bin 354 aracın sorgulaması yapıldı.

Bu çalışmalarda haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 70 şüpheli yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi görevlilerince yürütülen çalışmalarda ise 12 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 82 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
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