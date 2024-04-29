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Van'da aranan 303 şüpheli gözaltına alındı, 24'ü tutuklandı

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Van'da yapılan çalışmalar sonucu, haklarında arama kararı bulunan 303 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 24'ü tutuklandı.

Van'da haklarında arama kararı bulunan 303 şüpheli gözaltına alındı, 24'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 22-28 Nisan'da yürütülen çalışmalar sonucu 303 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelilerden 24'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Van Tutuklama Güvenlik Gözaltı Suç Politika Güncel Haberler

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