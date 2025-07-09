Van'da Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Van'da Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Van'ın Erciş ilçesinde UMKE koordinasyonunda, gölde senaryo bazlı arama kurtarma tatbikatı yapıldı. 125 personelin katıldığı tatbikatta, boğulma tehlikesi geçiren kişilerin kurtarılması ve acil müdahale süreçleri test edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda 4 ilden 125 personelin katılımıyla gölde arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Van Gölü sahilinde gerçekleştirilen tatbikata, Van, Bitlis, Ağrı ve Hakkari'den UMKE, AFAD, polis, itfaiye ve Türk Kızılay ekipleri katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, gölde yüzen bazı kişilerin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen deniz polisleri, suda kalanları kurtararak sahilde bekleyen UMKE görevlilerine teslim etti.

Kurulan acil müdahale çadırında yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, daha sonra onların ambulanslarla hastaneye sevk edilmelerini sağladı.

İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Levent Bayram, bu yılın bölge tatbikatını başlattıklarını söyledi.

Ekiplerin gölde kurtarma tatbikatı gerçekleştirdiğini belirten Bayram, şunları kaydetti:

"Tatbikatımızda Van, Ağrı, Bitlis ve Hakkari illeri yer almaktadır. UMKE koordinasyonunda tatbikatın startını verdik. Suda arama kurtarma etabını gerçekleştirdik. Bu etabımızda deniz polisimizden yardım alarak 4 yaralı çıkardık. Yaralılarımıza alanda ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları acil müdahale çadırımıza götürdük. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi."

Tatbikata 125 personelin katıldığı bilgisini paylaşan Bayram, "Bu tatbikatımızın amacı hem vatandaşları bilinçlendirmek hem de UMKE gönüllülerini daha etkin ve profesyonel hale getirmektir. Tatbikatta, Kızılay, AFAD, deniz polisi, jandarma görevlileri de yer aldı." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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