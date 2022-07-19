Van'da, araçtaki 10 kilo uyuşturucuyu 'Bobi' buldu - Haberler

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Van'da, araçtaki 10 kilo uyuşturucuyu 'Bobi' buldu

Demirören Haber Ajansı - Behçet Dalmaz - Güncel
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Van'da, araçtaki 10 kilo uyuşturucuyu 'Bobi' buldu

VAN'da, polisin narkotik köpeği 'Bobi' ile araçta yaptığı aramada, 10 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirildi.

VAN'da, polisin narkotik köpeği 'Bobi' ile araçta yaptığı aramada, 10 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde tespit ettikleri aracı takibe alarak operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Bobi' ile araçta yapılan aramada, 10 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

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