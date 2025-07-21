Van'da Aort Damarında Genişleme Tespit Edilen Hasta Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Van'da Aort Damarında Genişleme Tespit Edilen Hasta Ameliyatla Sağlığına Kavuştu
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Van'da 35 yaşındaki Veysel Polater, aort damarında genişleme nedeniyle gittiği hastanede başarılı bir ameliyat geçirdi. 4 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Van'da aort damarında genişleme tespit edilen 35 yaşındaki hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Tuşba ilçesine bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Veysel Polater, göğüs ve baş ağrısı, halsizlik şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Hastanenin Kalp Merkezinde yapılan tetkikler ve muayene sonucunda Polater'e aort anevrizması teşhisi konuldu.

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı operatör doktor Murat Sezgin ve ekibi tarafından ameliyata alınan Polater'in operasyonu 4 saat sürdü.

Hastanın aort damarındaki anevrizma, "bentall" (aort anevrizma onarımı) yöntemiyle onarıldı. Hastanede 9 gün kontrol altında tutulan Polater, taburcu edildi.

"Zor bir ameliyattı"

Doktor Sezgin, gazetecilere, aort anevrizması tedavi edilmediğinde hayati riske neden olabildiğini söyledi.

Merkezlerine 10 gün önce başvuran Polater'e gerekli tetkikleri yaptıktan sonra aort damarında 49-52 milimetrelik bir genişleme tespit ettiklerini belirten Sezgin, şunları kaydetti:

"Ameliyat öncesi hem hastaya hem de ailesine müdahalenin gerekliliğiyle ilgili bilgi verdik. 10 gün önce bentall yöntemiyle ameliyat yaptık. Bu ameliyat her merkezde yapılmaz. Zor bir operasyondu. Aort kapak, koroner baypas ve aort damarını birden değiştirebiliyoruz. Ameliyat zor olmasına rağmen başarıyla tamamladık. Hastamız sağlığına kavuştu. Kontrolleri yaptıktan sonra taburcu ettik."

"Sağlığıma kavuştum"

Polater de sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Hastaneye kalp ritim bozukluğu, çarpıntı, göğüs ağrısı, halsizlik şikayetleriyle başvurdum. Kalp krizi belirtileri yaşıyordum. Doktor Murat Sezgin ve ekibi ameliyatımı yaptı. Gayet iyiyim. Sağlığıma kavuştum. Doktorlardan Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
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