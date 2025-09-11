Haberler

Van'da Aniden Bastıran Yağmur Cadde ve Sokakları Göle Döndürdü

Van'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, caddeleri ve sokakları su altında bırakarak sürücülerin ilerlemekte zorlanmasına neden oldu.

VAN'da aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte akşam saatlerine doğru etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmur kısa sürede ilçenin cadde ve sokaklarını su altında bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
