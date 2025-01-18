Üye Girişi
Haberler
Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek

Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz

CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'süreç' mesajı!
Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri

Kılıçdaroğlu'ndan uzun aradan sonra ilk video! CHP'ye sert mesajlar

Van'da Alabalık Tesislerinde Sağım İşlemlerine Başlandı

Van'da Alabalık Tesislerinde Sağım İşlemlerine Başlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Gevaş ve Çatak ilçelerindeki alabalık tesislerinde sağım işlemleri gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üreticilere alabalık yumurta ve yavru bakımı konusunda bilgi verecek.

Van'ın Gevaş ile Çatak ilçesindeki alabalık tesislerinde sağım işlemlerine başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çatak ve Gevaş ilçelerinde bulunan işletmelerde İl Müdürü İbrahim Görentaş'ın katılımıyla alabalık sağımı yapıldı.

Aralık, Ocak ve Şubat aylarında alabalık sağımı yapan ekipler, yumurta ve yavru bakımı gibi konularda üreticileri bilgilendirmeye devam ediyor.

İl genelinde 39 alabalık tesisinin yüzde 65 kapasiteyle çalışarak, yılda yaklaşık 2 bin 400-2 bin 600 ton arasında üretim yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
img

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
img

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
img

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama

Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem için bakanlık harekete geçti
Canlı anlatım! İlk yarıda gol yok

İlk yarıda gol yok
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks'tan karar: İşten çıkarma yapacağız

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar
İstismar ve boğulma sonucu öldüğü öne sürülen 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade

İnfial yaratan olayda 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.