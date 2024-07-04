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Van'da akademisyenler ve üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler, oluşturdukları "Gazze" koreografisiyle, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde ( Van YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler, oluşturdukları "Gazze" koreografisiyle, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Edebiyat Fakültesi önünde ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla bir araya gelen katılımcılar, sloganlar atarak merkezi yemekhane binasına kadar yürüdü.

Öğrenci ve akademisyenler, daha sonra yaşanan katliama dikkati çekmek amacıyla "Gazze" koreografisi oluşturdu.

Akademisyenler ve öğrenciler adına açıklama yapan Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, Gazze'de yaşanan drama sessiz kalmadıklarını söyledi.

İsrail'in bebek, kadın, yaşlı, sivil ayırt etmeden Filistin'de soykırım suçu işlediğini belirten İslam, şunları kaydetti:

"Gazze'de çocuklar ve kadınlar bombaların altında katlediliyor. Bombalarla katledilemeyenler açlıktan, susuzluktan, ilaçsızlıktan ölmeye mahkum ediliyor. Gazze'de, Kudüs'te, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de dünyanın pek çok yerinde zulümler olurken, birçok insan hiçbir şey yokmuş gibi konforlu hayatlarına devam ediyor. Üniversite olarak zulümler karşısında sesimizi yükseltmek için etkinlikler gerçekleştirdik. Her fırsatta, eylem ve söylemlerimizle zalimin karşısında, mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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