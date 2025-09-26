Van'da 'AK Parti Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı' yapıldı

Van'da "Ak Parti Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı" düzenlendi.

Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, kadınların toplumun en dinamik ve en güçlü unsurları olduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecinin çok hassas bir şekilde yürütüldüğünü belirten Bakbak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin destekleriyle Terörsüz Türkiye sürecine emek verilmekte. Bu sürecin ilerlemesi çok önemli. Çünkü birçok anne, baba evladını, birçok evlat babasını, birçok kadın eşini kaybetti. Bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Sadece kayıplarımızla kalmadı. Enerjimizi tüketti, yüreğimizde acılara sebep oldu. Bu bölgede anneler 'Evladım gitti, geri döner mi' kaygısıyla yaşadı. Aramıza nifak tohumları ekildi." dedi.

Sürecin en iyi şekilde ilerlemesi için TBMM bünyesinde komisyon kurulduğunu anımsatan Bakbak, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde evlatlarımız burada en iyi okullara gitsin, en iyi eğitimi alsın. Anneler çocuklarını kaygıyla okula, babalar kaygıyla çocuklarını işe göndermesinler. Herkes rahat bir şekilde işine gitsin, huzurla evine dönsün, esnafımız huzurla işini yapsın istiyoruz. Düğünlerimiz, cenazelerimiz birlikte oldu. Bu süreci birlik ve beraberlik içinde yürüteceğiz. Arka planında hiçbir anlaşma, görüşme bulunmamakta. Tüm vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Şehit annelerimizin yürekleri serin olsun. Her zaman yanlarındayız. Yüreklerini sızlatacak hiçbir şeye meydan vermeyeceğiz. Bu sürecin huzur içinde devam etmesi için emek sarf edeceğiz."

"Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınlarımız siyasette söz sahibi"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Gerçek Tekin ise siyasette kadına büyük önem verildiğini dile getirdi.

Partilerinin bir dava hareketi olduğunu ifade eden Tekin, "Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınlarımız siyasette söz sahibi, aile değerlerini yaşatıyor. Vanlı kadınlarımız bu mücadelenin tam merkezinde alnı açık, yüreği cesur bir şekilde çalışıyor. Sizlerle gurur duyuyoruz. Her biriniz bu davanın onurlu neferlerisiniz. Siz emek verdikçe Türkiye'nin geleceği daha da aydınlık olacak." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da teşkilatçılığın ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu çok iyi bildiğini belirtti.

Teşkilatlarına gönül vermiş kadınlarımızın yaptığı çalışmalara yakından şahitlik ettiğini anlatan Türkmenoğlu, fedakarca görev yapan tüm kadınların başarılarıyla gurur duyduklarını vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas da toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan ise "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu davanın hem kalbi hem de vicdanıyız. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye demektir. Bu anlayışla gece gündüz demeden çalışıyoruz. 13 ilçemizde aktif ve dinamik teşkilat yapımızla sahadayız. Son 1 yılda 4 bin 500'ün üzerinde yeni kadın üyemizi teşkilatımıza kazandırdık. 8 binin üzerinde ev ziyareti gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.