Van'da AK Parti İl Başkanlığı bayramlaşma programı gerçekleştirdi

VAN (AA) - Ak Parti Van İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Şişli Öğretmen Evi bahçesinde düzenlenen programda konuşan AK Parti Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti olarak ülkeye ve millete 20 yıldır çok büyük hizmetler yaptıklarını söyledi.

"Buna dünya da şahit, milletimiz de şahittir. Dost da düşman da bizi sevenler ve sevmeyenler de şahittir" diyen Gülaçar, şunları kaydetti:

"Bu ülkede 80 yıl cumhuriyet dönemiyle hizmetlerimizi mukayese edersek AK Parti'nin son 20 yılda bu ülkeye ve bu millete yapmış olduğu hizmetler asla ve asla mukayese edilemez. Biz bunun gururunu yaşıyoruz. Bize bu imkanı bahşeden rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ama bundan sonra da yine yolumuzu tıkamaya çalışan, millete hizmet noktasında engel olmaya çalışanlara rağmen Allah'ın izniyle 2023'te de bu milletin desteğiyle yolumuza devam edeceğiz."

Milletvekili Abdulahat Arvas da ramazan ayı boyunca teşkilat üyelerinin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü anlattı.

"Biz aynı geminin içerisindeyiz. Kim ne söylerse söylesin Allah'ın izni ile yine AK Parti birinci partidir, yine Cumhurbaşkanımız reis-i cumhurumuzdur." ifadesini kullanan Arvas, "Seçimler internet üzerinde, manipülasyon üzerinde, twitlerle olmuyor, sandıkla oluyor. Sandık başında yine AK parti birinci partidir. 20 yıldır milletine nasıl hizmet etmişse bundan sonra da uzun süre inşallah cenab-ı hak fırsat verirse yine millete hizmet edecek." diye konuştu.

Milletvekili İrfan Kartal da güzel bir bayram havasında bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bu havanın AK Parti camiasına da yansıyacağına inanıyorum. Bugün birlikteliğimiz bu heyecanımız gerçekten bize bir çok şeyi gösteriyor. AK Parti'nin zaferi daim olacaktır." dedi.

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da ramazan ayının manevi havasını tatmak adına bayramlaşma programı gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Ramazan ayı başladığı andan itibaren 117 bin kişiyle iftar açtıklarını dile getiren Türkmenoğlu, şöyle dedi:

"13 ilçe, gençlik ve kadın kollarımız gerek sahur gerek iftar gerek hane ziyaretlerini yoğun bir şekilde gerçekleştirdi. AK Parti günden güne büyüyor. AK Parti milletin umudu ve ümidi olmaya devam ediyor. Burada bu işe emek veren, bizim yanımızda her daim var olan ve bize desteklerini esirgemeyen, karşılıksız bu sevdaya inanan bütün AK Parti teşkilatlarına şükranlarımı sunuyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Yapmış olduğumuz çalışmalarda bize en büyük gücü, en büyük gururu yaşatan teşkilat mensuplarımdır. Onlara teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardında milletvekilleri Gülaçar, Arvas ve Kartal ile İl Başkanı Türkmenoğlu ve AK Parti MKYK Üyesi Burhan Kayatürk, partililerle bayramlaştı.