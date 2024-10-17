Van'da Aileler, Kaçırılan Çocukları İçin Eylemlerine Devam Ediyor

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.

Terör örgütü PKK'ya ve DEM Parti'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Oğlunun 2014'te dağa kaçırıldığını belirten İbrahim Ereğli, yıllardır ondan haber alamadığını söyledi.

Evlatlarına kavuşmak için eylem yapmaya devam edeceklerini belirten Ereğli, "Oğlum için eyleme katıldım. Ona kavuşmak için mücadele ediyorum. Oğlum, sesimizi duyuyorsan gel teslim ol." dedi.

Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar ise "Çocuklarımıza kavuşana kadar eyleme devam edeceğiz. DEM Parti'liler bir gün gelip derdimizi dinlemediler, acımızı paylaşmadılar. Çocuklarımızı, DEM Parti ve PKK'dan istiyoruz." diye konuştu.