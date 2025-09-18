Haberler

Van'da Aileler Dağa Kaçırılan Çocukları İçin Eylemde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, her hafta düzenledikleri eyleme bu hafta da devam etti. Aileler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunarak duygusal anlar yaşadı.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Her hafta Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Burada bir süre oturma eylemi yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, 2012'de 13 yaşındaki kızının eli kolu bağlanarak dağa kaçırıldığını söyledi.

Kızına kavuşmak istediğini belirten Sancar, "Şeyma kızım, beni duyuyor ve görüyorsan gel teslim ol. Özlemle, hasretle burada seni bekliyorum. Dağdaki bütün çocuklara çağrımdır, gelsinler ailelerine kavuşsunlar. Artık dağda, mağaralarda ölmesinler. Acılı bir anne olarak ciğerim paramparça olmuş, evim yıkıldı. Artık başka annelerin evi yıkılmasın, başka anneler ağlamasın." dedi.

Eyleme oğlu için katılan Saliha Mert ise "Artık buraya gelmek istemiyorum. Oğluma kavuşmak istiyorum. Oğlum, kardeşlerin seni istiyor. Sen çok merhametli bir çocuktun, ne oldu sana. Seni seviyorum, gülüşünü özledim annem, çık gel." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Çok sayıda yaralı var

Adeta can pazarı! Yolcu otobüsü kamyona çarptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şok üstüne şok! Osimhen'den Galatasaray'a kötü bir haber daha

Şok üstüne şok! Osimhen'den bir kötü haber daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.