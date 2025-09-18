Van'da Aileler Dağa Kaçırılan Çocukları İçin Eylemde

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Her hafta Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Burada bir süre oturma eylemi yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, 2012'de 13 yaşındaki kızının eli kolu bağlanarak dağa kaçırıldığını söyledi.

Kızına kavuşmak istediğini belirten Sancar, "Şeyma kızım, beni duyuyor ve görüyorsan gel teslim ol. Özlemle, hasretle burada seni bekliyorum. Dağdaki bütün çocuklara çağrımdır, gelsinler ailelerine kavuşsunlar. Artık dağda, mağaralarda ölmesinler. Acılı bir anne olarak ciğerim paramparça olmuş, evim yıkıldı. Artık başka annelerin evi yıkılmasın, başka anneler ağlamasın." dedi.

Eyleme oğlu için katılan Saliha Mert ise "Artık buraya gelmek istemiyorum. Oğluma kavuşmak istiyorum. Oğlum, kardeşlerin seni istiyor. Sen çok merhametli bir çocuktun, ne oldu sana. Seni seviyorum, gülüşünü özledim annem, çık gel." diye konuştu.