Haberler

Van'da Aileler Çocuklarına Kavuşma Mücadelesi Veriyor

Van'da Aileler Çocuklarına Kavuşma Mücadelesi Veriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde eylemlerine devam ediyor. Aileler, evlatlarının geri dönmesi için çağrıda bulunarak, umutlarını paylaşıyorlar.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarıyla İpekyolu ilçesindeki Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, DEM Parti binası önüne kadar yürüdü.

Aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, evlatlarının geri gelmesi için mücadele verdiklerini dile getirdi.

Çocuklarına kavuşacakları günü beklediklerini ifade eden Sancar, şunları kaydetti:

"Anneler ağlamasın, silahlar sussun. Bu mücadelede Türk ve Kürt annesi fark etmiyor, dilin acısı yoktur. Evlatlarımızın geri gelmesini istiyoruz. Allah'ın izniyle ve devletimizin gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız. Süreçten dolayı bayram havası yaşıyoruz. Bu sürece kim sebep olmuşsa Allah onlardan razı olsun."

Anne Saliha Mert ise "2005'te oğlum dağa kaçırıldı, o günden bu yana onu bekliyorum. Anneler olarak süreçten umutluyuz. Evlatlarımıza kavuşacağımız günü bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap

Ünlü isimden o iddialara rest: Galatasaray'a gitmiyorum
Okulda boğazına jelibon kaçan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Teneffüste yediği yiyecek sonu oldu! Küçük Ahmet'e kahreden veda
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç

TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.