Van'da Aile Destek Merkezleri İçin İş Ahlakı Semineri Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesi, Aile Destek Merkezlerinde görevli usta öğreticilere yönelik iş ahlakı semineri düzenledi. Seminerde, iş hayatında dürüstlük, etik değerler ve iş ahlakının önemi vurgulandı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) görevli usta öğreticilere yönelik "iş ahlakı" konulu seminer düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen seminerde, Van İl Vaizi, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi İl Koordinatörü İsmail Atasoy sunum yaptı.

Seminerde, iş hayatında dürüstlük, sorumluluk bilinci, etik değerler, çalışma ortamında güven, saygının önemi ve iş ahlakının hem bireysel hem kurumsal başarıya katkısı üzerine bilgi aktarıldı.

Program sonunda usta öğreticiler, seminerin mesleki gelişimlerine oldukça katkı sağladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı: Kaç gündür susuyorum, yeter artık!

Stüdyo buz kesti! Yapılan hata sonrası kameralar önünde adeta çıldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolandırıcılar Hadise'yi hedef aldı! Az kalsın bütün servetini kaybediyordu

Hadise'ye büyük şok! Az kalsın bütün servetini kaybediyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.