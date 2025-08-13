Van'da Aile Destek Merkezleri İçin İş Ahlakı Semineri Düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi, Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) görevli usta öğreticilere yönelik "iş ahlakı" konulu seminer düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen seminerde, Van İl Vaizi, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi İl Koordinatörü İsmail Atasoy sunum yaptı.

Seminerde, iş hayatında dürüstlük, sorumluluk bilinci, etik değerler, çalışma ortamında güven, saygının önemi ve iş ahlakının hem bireysel hem kurumsal başarıya katkısı üzerine bilgi aktarıldı.

Program sonunda usta öğreticiler, seminerin mesleki gelişimlerine oldukça katkı sağladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.