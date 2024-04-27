Van'da Ahmed-i Hani Enstitüsü'nün açılışı gerçekleştirildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası sergi salonunda Ahmed-i Hani Enstitüsü'nün tanıtım toplantısının ardından, Nedim Odabaşı İş Merkezinde enstitünün açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Ahmed-i Hani Enstitüsünün koordinatörü Necdet Takva, enstitünün kurulmasının kent adına önemli olduğunu ifade etti.

Takva, şöyle konuştu:

"350 yıl önce kendi kültürüyle dünyayı anlamaya çalışan Ahmed-i Hani'nin ayak izlerinin bulunduğu Van'da enstitüsünün koordinatörlüğünün açılışını gerçekleştirdik. Bu çalışmamızla önümüzdeki süreçte Kürt dili ve tarihi üzerine araştırma yapan birçok yazarın eserlerini bir araya toplayacağız. Aynı zamanda dünyanın çeşitli ülkelerinden de araştırmacıların bir başvuru noktası olma konusunda enstitüyü kurduk. Çabamız hiçbir anlayışın gölgesinde olmadan Ahmed-i Hani'nin öncülüğünde Kürt kültürünün tanıtımına katkı sağlamaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Enstitünün Merkez Koordinatörü Mahir Taha ise, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Bizi bu güzel günde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Zor bir yola çıktık ve elimizi taşın altına koyduk." dedi.