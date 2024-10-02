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Van'da Ahırın Damında Yangın: 4 Bin Bağ Ot Küle Döndü

Van'da Ahırın Damında Yangın: 4 Bin Bağ Ot Küle Döndü
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Van'ın Gürpınar ilçesinde Resul Şen'e ait ahırın damında istiflenen ot bağları bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın itfaiye ve iş makinelerinin yardımıyla söndürüldü. Yangında 4 bin bağ ot küle dönerken, Şen yetkililerden yardım istedi.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde Resul Şen'e ait ahırın damında istiflenen ot bağları, bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri iş makinelerinin yardımıyla söndürdü.

Gürpınar ilçesine bağlı Parmakkapı Mahallesi'nde ahırın üzerinde istiflenen Resul Şen'e ait ot bağları, saat 18.00'de yanmaya başladı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine Van Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Gürpınar Belediyesine bağlı iş makineleri bölgeye sevk edildi. Yangın iş makinelerinin de yardımıyla 4 saatte kontrol altına alınırken, 4 bin bağ ot küle döndü. Hayvanları için ahırının üzerine istiflediği ot bağlarının hepsinin kül olduğunu söyleyen Şen, yetkililerden yardım istedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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