Üye Girişi
Haberler

Van'da Ahırın Damında Yangın: 4 Bin Bağ Ot Kül Oldu

Van'da Ahırın Damında Yangın: 4 Bin Bağ Ot Kül Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Gürpınar ilçesinde Resul Şen'e ait ahırın damında istiflenen ot bağları bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin ve iş makinelerinin yardımıyla kontrol altına alındı, ancak 4 bin bağ ot kül oldu.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde Resul Şen'e ait ahırın damında istiflenen ot bağları, bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri iş makinelerinin yardımıyla söndürdü.

Gürpınar ilçesine bağlı Parmakkapı Mahallesi'nde ahırın üzerinde istiflenen Resul Şen'e ait ot bağları, saat 18.00'de yanmaya başladı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine Van Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Gürpınar Belediyesine bağlı iş makineleri bölgeye sevk edildi. Yangın iş makinelerinin de yardımıyla 4 saatte kontrol altına alınırken, 4 bin bağ ot küle döndü. Hayvanları için ahırının üzerine istiflediği ot bağlarının hepsinin kül olduğunu söyleyen Şen, yetkililerden yardım istedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye 3-sayfa Güncel Tarım Yaşam Van

İsrail Kabinesinden 'İran' kararı

İsrail kabinesi karar verdi! İran bu gece vuruluyor mu?

 ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor

ABD, İran'a büyük darbeyi vurmaya hazırlanıyor

 CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak

CHP liderinden dikkat çeken İmamoğlu çıkışı: Bence onaylanacak
Hizbullah, Lübnan'da bir köye sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı

Hizbullah görüntüleri yayınladı! İsrail askerleri bozguna uğradı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Michy Batshuayi Fenerbahçe forması mı giydi? Lille Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Lille Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kerem Aktürkoğlu Benfica Atletico Madrid gol izle! Benfica Atletico Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Benfica Atletico Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Lille Real Madrid hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Benfica Atletico Madrid hangi kanalda? Benfica maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Sandık Kokusu 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 31. bölüm fragman izleme linki var mı? Liverpool Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Liverpool Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Taş Kağıt Makas 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 2 Ekim yeni bölüm fragman izleme linki var mı? Sturm Graz Club Brugge CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sturm Graz Club Brugge maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman 166. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Ekim Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title