Van'da 990 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Gürpınar ilçesinde yapılan yol kontrolünde 990 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş, bir kişi gözaltına alınmıştır.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelsu Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
