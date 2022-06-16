Van'da 95 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi Van'ın İpekyolu ilçesinde kamyonette 95 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Van'ın İpekyolu ilçesinde kamyonette 95 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, durdurulan bir kamyonette narkotik köpeği "Magnum" ile arama yapan ekipler, 95 kilo 100 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. AA / Necat Hazar - Güncel Uyuşturucu Ticareti Narkotik Van Güncel Haberler

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