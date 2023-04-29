Van'da 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Güncel Haberler
Van'ın Özalp ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, çalılıklar arasına gizlenmiş 9 kilo 880 gram toz esrar ele geçirildi.
VAN'ın Özalp ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, çalılıklar arasına gizlenmiş 9 kilo 880 gram toz esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özalp ilçesi kırsalına uyuşturucu saklandığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, narkotik köpeklerle yapılan aramada, çalılıklar arasına gizlenmiş 9 kilo 880 gram toz esrar ele geçirildi.Uyuşturucuyu gizleyen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel