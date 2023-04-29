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Van'da 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Van'da 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Van'ın Özalp ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, çalılıklar arasına gizlenmiş 9 kilo 880 gram toz esrar ele geçirildi.

VAN'ın Özalp ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, çalılıklar arasına gizlenmiş 9 kilo 880 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özalp ilçesi kırsalına uyuşturucu saklandığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, narkotik köpeklerle yapılan aramada, çalılıklar arasına gizlenmiş 9 kilo 880 gram toz esrar ele geçirildi.Uyuşturucuyu gizleyen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Jandarma Özalp Güncel Haberler

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