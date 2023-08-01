Van'da 859 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 859 kök Hint keneviri ele geçirilirken olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, yasadışı kenevir ekimi faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, 31 Temmuz 2023 tarihinde Erciş ilçesinde Jandarma sorumluluk sahasında bulunan 3 tarla vasfında taşınmaz ile bir ikamet ve eklentilerinde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisinin edinilmesi üzerine arama faaliyeti icra edilmiş olup, yapılan aramada 859 kök Hint keneviri ele geçirilmiş, olay ile ilgili 4 şüpheli yakalanmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan/kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN