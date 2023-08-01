Van'da 859 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı
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Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ilçedeki 3 tarla ile bir ikamet ve eklentilerinde 859 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da 859 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ilçedeki 3 tarla ile bir ikamet ve eklentilerinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada 859 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel