Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ilçedeki 3 tarla ile bir ikamet ve eklentilerinde 859 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 859 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ilçedeki 3 tarla ile bir ikamet ve eklentilerinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 859 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.