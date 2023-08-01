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Van'da 859 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi, 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Van'ın Erciş ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 859 kök Hint keneviri ele geçirildi ve 4 kişi gözaltına alındı.

VAN'ın Erciş ilçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda 859 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş ilçesi kırsalında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen 3 tarla ve bir evin eklentilerinde arama yaptı. Aramalarda, 859 kök Hint keneviri ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

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