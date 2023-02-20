Van'da 85 yerleşim yerinin yolu, kardan kapandı Güncel Haberler VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 85 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 85 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Kentte dün akşam saatlerinde başlayıp, aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye ulaştı. Kent genelinde 50'si mahalle, 35'i mezra olmak üzere 85 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kardan kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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