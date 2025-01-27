Van'da 85 Suçlu Yakalandı

Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 85 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20-26 Ocak'ta yürütülen çalışmalarda 71 bin 691 kişi ile 61 bin 458 aracın güvenlik bilgileri kontrol edildi.

Haklarında farkı suçlardan arama kararı bulunan 85 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı.