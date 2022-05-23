Van'da 8 kilo 82 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

??????? Van'da bir haftada 8 kilo 82 gram uyuşturucu ele geçirildi, 31 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta gerçekleştirdikleri operasyonlarda 189,83 gram eroin, 7 kilo 846,81 gram sentetik uyuşturucu, 42,91 gram esrar, 2,47 gram kokain ve 74 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 31 zanlı yakalandı.