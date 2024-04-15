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Van'da 78 Kişi Gözaltına Alındı, 20'si Tutuklandı

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Van'da gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 78 kişi gözaltına alındı, 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-14 Nisan'da gerçekleştirilen çalışmalarda 78 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Van Güvenlik Suç Hukuk Politika Güncel Haberler

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