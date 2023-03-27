Van'da 78 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 3 gözaltı

VAN'da polisin, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlardada, 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise 78 kilo 270 gram uyuşturucu ele geçirildi.

VAN'da polisin, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlardada, 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise 78 kilo 270 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 20-26 Mart'ta 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinde 46 kilo 500 gram eroin, 15 kilo 900 gram skunk, 6 kilo 400 gram esrar, 2 kilo 350 gram metamfetamin ve 7 kilo 120 gram afyon sakızı olmak üzere toplam 78 kilo 270 gram uluşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.