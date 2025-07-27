Van'da 76 Şüpheli Yakalandı, 20'si Tutuklandı

Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 76 şüpheli yakalandı, 20'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Temmuz'da yürütülen çalışmalarda 70 bin 159 kişi ile 69 bin 652 aracın sorgulaması yapıldı.

Ekipler, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 65 şüpheliyi yakaladı.

Jandarma Suç Araştırma Timi görevlilerince yürütülen çalışmalarda ise 11 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 76 şüpheliden 20'si tutuklandı.