Van'da 74 Şüpheli Yakalandı, 27'si Tutuklandı

Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 74 şüpheli yakalandı, 27'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8-14 Eylül'de yürütülen çalışmalarda 71 bin 152 kişi sorgulandı, 72 bin 15 aracın kontrolleri yapıldı.

Ekipler, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 64 şüpheliyi yakaladı.

Jandarma Suç Araştırma Timi görevlilerince yürütülen çalışmalarda ise aranan 10 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 74 şüpheliden 27'si tutuklandı.