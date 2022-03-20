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Van'da 700 personelle karla mücadele ediliyor

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Van'da 700 personelle karla mücadele ediliyor

Van Büyükşehir Belediyesi, 700 personel ve 300 araçla hem kırsalda hem de kent merkezinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, 700 personel ve 300 araçla hem kırsalda hem de kent merkezinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar nedeniyle kapanan 318 yerleşim birimine ulaşımın sağlanması için çalışmalar devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ekipler, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Ekipler, hasta bulunan bazı mahallelerde tipi nedeniyle kapanan yolları açarak acil olaylara da müdahale ediyor.

Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi'nin çığ nedeniyle kapanan yolu, ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu açıldı.

Van'da 700 personelle karla mücadele ediliyor

Van'da 700 personelle karla mücadele ediliyor

Van'da 700 personelle karla mücadele ediliyor

Van'da 700 personelle karla mücadele ediliyor

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, kar, Van, Güncel, Haberler

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