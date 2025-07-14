Van'da 70 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda 70 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma, narkotik suçlarla mücadele kapsamında istihbari çalışmalar yürütüyor.
Van'ın Başkale ilçesinde 70 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri sürüyor.
Bu kapsamda yürütülen istihbari çalışmalar sonucu 6 Temmuz'da ilçedeki hudut bölgesine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 70 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel