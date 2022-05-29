Van'da 7 yıldır aranan şüpheli evindeki sığınakta yakalandı - Haberler

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Van'da 7 yıldır aranan şüpheli evindeki sığınakta yakalandı

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Van'da 7 yıldır aranan şüpheli evindeki sığınakta yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme" suçundan aranan zanlı, evinde yaptığı sığınakta yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme" suçundan aranan zanlı, evinde yaptığı sığınakta yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme" suçundan 7 yıldır aranan D.D'nin, evinde saklandığı bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi.

Mutfak tezgahının altında, sunta arkasındaki duvarın içine yapılan sığınakta saklanan D.D. gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu Başkale Van Güncel Haberler

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