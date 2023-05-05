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Van'da 7 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 7 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Güncel Haberler

Van'ın Başkale ilçesinde 7 kilo 500 gram uyuşturucu yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde 7 kilo 500 gram uyuşturucu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine dün, 6. Hudut Tugay Komutanlığıyla koordineli operasyon düzenlendi.

Arazide yapılan aramada 2 kilogram esrar ve 5 kilo 500 gram skunk olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel

Başkale Van Güncel Haberler

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