Van'da 7 Bin 937 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 bin 937 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Başkale ile Saray İlçe Jandarma Komutanlıklarından ekipler, Başkale ilçesindeki Bebleşin Mahallesi ve Saray ilçesindeki Kapıköy Mahallesi mevkisinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde 7 bin 937 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.