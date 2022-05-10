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7 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da 7 farklı suçtan aranan şüpheli polis operasyonuyla yakalandı.

Van'da 7 farklı suçtan aranan şüpheli polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve açıktan hırsızlık suçlarından aranan zanlıyı takibe aldı.

Polis, düzenlediği operasyonla şüpheliyi saklandığı yerde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

AA / Necat Hazar - Güncel

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