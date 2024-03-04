Van'da 68 hükümlü yakalandı

Van'da haklarında 134 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 68 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 26 Şubat-3 Mart'a gerçekleştirilen çalışmalarda haklarında 134 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 68 hükümlü yakalandı.

???????Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliye sevk edilen hükümlülerden 44'ü cezaevine teslim edildi.