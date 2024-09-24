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Van'da 66 Milyon Liralık Külçe Altın Ele Geçirildi

Van'da 66 Milyon Liralık Külçe Altın Ele Geçirildi
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Van'da gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 66 milyon lira olan 22 kilogram külçe altın ele geçirildi. Operasyon, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla yapıldı ve bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'da, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 66 milyon lira olan 22 kilogram külçe altın ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, tespit edilen araçta arama yapan ekipler, piyasa değeri 66 milyon lira olan gümrük kaçağı 22 kilogram külçe altın ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk van

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