Van'da 66 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 66 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin "şok ev" diye tabir edilen yerlerde barındırıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, ilçe merkezinde bulunan adreste yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 66 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alınan S.K. işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.