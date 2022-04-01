Van'da çeşitli suçlardan aranan 63 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Van'da farklı suçlardan aranan 63 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 25 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında değişik suçlardan aranması olduğu tespit edilen 63 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.