Haberler

Van'da 61 Kilo 900 Gram Skunk Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 61 kilo 900 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 61 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yeşilbulak Mahallesi mevkisinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 61 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
Sinan Ateş cinayeti davasında tutuklanmıştı! Avukat Serdar Öktem'in aracına silahlı saldırı

Sinan Ateş davasının kilit ismi silahlı saldırıya uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçil Erzan davasında mütalaa açıklandı! Fatih Terim'e soğuk duş

Seçil Erzan davasında mütalaa açıklandı! Fatih Terim'e soğuk duş
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.