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Van'da 605 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı

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Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 605 kök hint keneviri ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 605 kök hint keneviri ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, yas adışı kenevir ekimi faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 5 Ağustos günü Erciş ilçesinde jandarma sorumluluk sahasında bulunan bir ikamet ve eklentilerinde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi edinildi. Bunun üzerine arama faaliyeti icra edilmiş olup yapılan aramada 605 kök hint keneviri ve 1 kilo 700 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olay ile ilgili 1 kişi tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Kenevir Van Güncel Haberler

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