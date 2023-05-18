Van'da 60 Kilo 500 Gram Eroin Ele Geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde yapılan aramada 60 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde yapılan aramada 60 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçedeki evde arama yapan ekipler, 60 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.

Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.