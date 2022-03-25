Van'da 60 kurusıkı tabanca ele geçirildi - Haberler

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Van'da 60 kurusıkı tabanca ele geçirildi

AA - Mesut Varol - Güncel
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Van'da 60 kurusıkı tabanca ele geçirildi

İpekyolu ilçesinde 60 kurusıkı tabanca ve 50 şarjör ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İpekyolu ilçesinde 60 kurusıkı tabanca ve 50 şarjör ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince sürdürülen çalışmalar kapsamda bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 60 kurusıkı tabanca ve 50 şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Van'da 60 kurusıkı tabanca ele geçirildi

AA / Mesut Varol - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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