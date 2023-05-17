Van'da 6 engelli genç üniforma giyip bir günlüğüne asker oldu

Van'ın Başkale ilçesinde temsili askerlik uygulaması kapsamında 6 engelli genç, üniforma giyip yemin etti.

Başkale Doğan Özen Kışlası 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nda, temsili askerlik yapan engelliler için yemin töreni düzenlendi.

Komutanlıkta askeri üniforma giyen ve hazırlıklarını tamamlayan engelliler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ant içti.

Terhis belgelerini alan engelliler, bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı.

Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, yaptığı konuşmada, engelli gençlerin bir günlüğüne de olsa askeri üniforma giymenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, kurum müdürleri ve aileler katıldı.