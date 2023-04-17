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Van'da 55,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı

Van'da 55,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı

Güncel Haberler

VAN'da polisin düzenlediği operasyonlarda 55,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi, narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'da polisin düzenlediği operasyonlarda 55,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi, narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanması faaliyeti yürütenlere karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler 10- 16 Nisan tarihleri arasında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonlarda 43 kilo esrar ile 12,5 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Güncel Haberler

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