Van'da 545 Suçlu Yakalandı, 110'u Cezaevine Gönderildi

Van'da 545 Suçlu Yakalandı, 110'u Cezaevine Gönderildi
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Van'da asayiş bünyesindeki çalışmalar sonucunda aranan 545 kişi yakalandı. 110 kişinin cezaevine teslim edildiği operasyonlarda çeşitli silah ve tehdit unsurları ele geçirildi.

Van'da farklı suçlardan aranan 545 kişi yakalandı, 110'u cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 18 Mayıs-1 Haziran'da yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 545 kişi yakalandı.

Bu kişilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 110'u cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda, 4 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 105 fişek ve 28 cep telefonu, 17 akü ve 4 kopya düzeneği ele geçirildi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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