Van'da çeşitli suçlardan aranan 53 kişi hakkında işlem yapıldı

Van'da farklı suçlardan aranan 53 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 28-14 Nisan tarihleri arasında yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında değişik suçlardan aranması olduğu tespit edilen 53 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.